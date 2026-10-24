BSI International Expo 2026 Resmi Digelar, Targetkan Transaksi Rp5 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) membuka BSI International Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat (23/10).

Mengusung kampanye Buy Local Go Global, pameran yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 ini menghadirkan lebih dari 400 UMKM dan tenant lokal.

Selama tiga hari digelar, BSI menargetkan sekitar 65 ribu pengunjung dengan potensi transaksi mencapai Rp5 triliun melalui aktivitas transaksi konsumen.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, BSI International Expo 2026 menjadi bagian dari upaya mendorong produk dan pelaku usaha Indonesia menjadi local champion yang kuat di pasar domestik sekaligus semakin siap bersaing di pasar global.

“Kami optimis untuk menuju panggung global membutuhkan komitmen bersama untuk bangga terhadap produk lokal dan menjadi local champion. Inilah yang kami dorong di BSI International Expo 2026 dengan mengajak lebih dari 400 tenant lokal untuk menemukan peluang bisnisnya,” ujar Anggoro.

“Melalui Buy Local Go Global, kami ingin mendorong masyarakat semakin bangga menggunakan produk Indonesia sekaligus membuka jalan bagi UMKM untuk tumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas,” imbuhnya.

Anggoro menilai meningkatnya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap merek lokal menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala bisnis.

Karena itu, penguatan pasar domestik menjadi fondasi penting sebelum produk-produk unggulan Indonesia memperluas jangkauan ke pasar internasional.