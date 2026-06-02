BSI Maslahat Dukung Pembangunan Ekonomi Inklusif & Keberlanjutan Melalui CSR

jpnn.com, JAKARTA - BSI Maslahat terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan melalui kontribusi di bidang Corporate Social Responsibility (CSR).

Program pemberdayaan seperti Klaster Gula Aren Cianjur menjadi contoh bagaimana CSR dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Atas kegiatan tersebut BSI Maslahat mencatat prestasi membanggakan di bidang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

BSI meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP CSR Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta.

“Kami percaya bahwa masa depan CSR Indonesia terletak pada kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, regulator, dan masyarakat untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro, Selasa (2/6).

Dalam ajang yang mengusung tema “Aligning CSR and ESG for Long Term Corporate Value and Sustainable Development” tersebut, BSI Maslahat berhasil meraih penghargaan Top Leader on CSR Commitment 2026 untuk Ketua Umum Pengurus BSI Maslahat, Gunawan Arif Hartoyo.

Selain itu, BSI Maslahat juga memperoleh TOP CSR Awards 2026 Star 5 dan Golden Trophy.

"Kolaborasi multipihak menjadi faktor penting dalam menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan," ungkapnya.