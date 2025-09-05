BSI, PLN, dan Masjid Raya Bintaro Jaya Berkolaborasi dalam.Gerakan Ekonomi Hijau
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama PT PLN (Persero) dan Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) berkolaborasi mendorong gerakan ekonomi hijau berbasis komunitas masjid dengan menghadirkan Shelter Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Reverse Vending Machine (RVM).
Kehadiran SPLKU dan RVM di wilayah masjid akan mempermudah masyarakat sekitar Bintaro mengisi daya listrik untuk kendaraan mereka.
Sementara dengan kehadiran RVM, BSI memfasilitasi agar botol plastik kemasan air minum yang ada di sekitar masjid bisa didaur ulang untuk barang lain yang berguna.
"Ini adalah kontribusi kami melalui BSI Sustainable Movement dalam mendukung Net Zero Emission (NZE) sejalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Asta Cita Pemerintah Indonesia," kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Jumat (5/9).
Anggoro menyampaikan BSI selaku bank syariah modern sangat concern dengan prinsip sustainable, yang mana lingkungan hijau itu bagian dari tujuan utama prinsip syariah, yakni menyejahterakan masyarakat.
Lingkungan yang baik, kata Anggoro, adalah salah satu kunci kesejahteraan masyarakat.
Masjid Raya Bintaro Jaya adalah masjid yang sangat aktif dengan kegiatan dakwah termasuk kegiatan ekonomi terutama dalam hal produk dan pangan halal.
Di sekitar masjid ini telah hadir kafe, dan UMKM yang menyediakan produk halal sehingga membuat ekonomi masjid lebih berdaya.
