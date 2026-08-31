BSKDN Kemendagri Dorong Kinerja Daerah lewat Apresiasi Pemda Berprestasi Batch II

jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sukses menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Tempo Media Grup tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan program itu menjadi bagian dari langkah Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan kinerja, menghadirkan inovasi, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Apresiasi diberikan berdasarkan sejumlah kategori yang mencerminkan capaian Pemda dalam mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan dasar,” ungkap Tito dalam keterangannya, Senin.

Dia menjelaskan program apresiasi tersebut sebelumnya telah dilaksanakan melalui batch I dengan sejumlah kategori penilaian.

Untuk kategori penilaian pada batch II di antaranya Implementasi Program 3 Juta Rumah, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

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Tito menegaskan, apresiasi yang diberikan bukan semata-mata mengenai penghargaan yang diterima, melainkan menjadi sarana untuk memberikan motivasi sekaligus menunjukkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan berbagai daerah.

“Selamat kepada rekan-rekan yang mendapat penghargaan dan bagi yang belum beruntung masih ada batch III, yang mudah-mudahan bisa memotivasi,” ujar Tito.