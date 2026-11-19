jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) mengkaji tata kelola Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Kajian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menghadapi perubahan jadwal pemilu nasional dan lokal serta memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik.

Sekretaris BSKDN Matheos Tan mengatakan stabilitas pemerintahan daerah penting untuk menjaga kelancaran pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BSKDN Kemendagri menggelar Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jakarta, Kamis (19/11). Foto: Humas BSKDN

"Stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan, efektivitas pelayanan publik, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujar Matheos dalam Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (19/11).

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Dia menjelaskan, stabilitas pemerintahan daerah tidak hanya berarti kondisi politik yang aman dan kondusif.

Stabilitas juga mencakup kepastian hukum, kejelasan kepemimpinan, kinerja lembaga pemerintahan, serta hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.