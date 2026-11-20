BSKDN Kemendagri Melibatkan Pakar dan Akademisi dalam Validasi Eksternal IPKD 2026
jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026.
Dalam kegiatan tersebut, BSKDN Kemendagri melibatkan pakar ekonomi pembangunan, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Halu Oleo, Universitas Brawijaya, dan Universitas Lampung, serta sejumlah media massa.
Pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memastikan hasil pengukuran IPKD lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan diselenggarakan secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu, 18 November 2026.
Sekretaris BSKDN Kemendagri Matheos Tan mengatakan IPKD merupakan instrumen untuk memetakan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
Karena itu, proses pengukuran perlu dilengkapi validasi eksternal agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan daerah secara lebih objektif.
"Kegiatan ini merupakan arahan langsung Bapak Menteri Dalam Negeri sekaligus menunjukkan nilai strategis validasi eksternal dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Matheos.
Dia menjelaskan, pelaksanaan validasi tahun ini memperkuat sinergi dengan pihak eksternal. Dengan keterlibatan pakar dan akademisi, proses penelaahan tidak hanya mengandalkan penilaian internal, tetapi juga memperoleh perspektif independen untuk menjaga kualitas hasil pengukuran.
BSKDN Kemendagri melibatkan sejumlah pakar dan akademisi dalam Validasi Eksternal IPKD 2026
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