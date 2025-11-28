BSKDN Kemendagri Terima Penghargaan Atas Capaian 100% Penyelesaian TLHP BPK RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2005 hingga 2024 dengan capaian 100 persen.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Bagian (Kabag) Keuangan BSKDN Zuliyadi Antony, yang hadir mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kemendagri dan BNPP, di Sasana Bhakti Praja pada Kamis (27/11).

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen BSKDN dalam memperkuat budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan keberhasilan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI selama hampir dua dekade, BSKDN menunjukkan dedikasi untuk menjaga tata kelola yang baik sekaligus memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan dijalankan sesuai ketentuan.

Penghargaan ini juga merupakan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran di BSKDN yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian TLHP secara tuntas.

Keberhasilan ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga cerminan komitmen BSKDN dalam memperkuat integritas organisasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam sambutannya saat menyerahkan penghargaan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri S. M. Mahendra menegaskan tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

"Jangan sampai kewenangan yang dimiliki merugikan negara, jangan sampai ada kesempatan menyalahgunakan wewenang. Ada atau tidaknya pemeriksaan, jangan sampai terdapat perbuatan yang menyalahi hukum," ungkapnya.