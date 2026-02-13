BSKDN Menekankan Pentingnya Gerakan Indonesia ASRI di Lingkungan Kerja sesuai Arahan Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Noudy R.P Tendean menegaskan pentingnya implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di lingkungan kerja.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan internal BSKDN sebagai bentuk komitmen mendukung program prioritas nasional yang menitikberatkan pada pembudayaan hidup bersih dan tertib, salah satunya dimulai dari lingkungan kerja.

Lebih lanjut, Noudy menegaskan, Gerakan Indonesia ASRI tidak boleh dipahami hanya sebagai agenda seremonial, tetapi harus diwujudkan sebagai kebiasaan yang melekat dalam pola kerja sehari-hari aparatur sipil negara (ASN).

Dia menilai, suasana kantor yang tertata, bersih, dan nyaman merupakan cerminan sikap profesional, komitmen integritas, serta kesungguhan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sudah menjadi tugas kita Bapak/Ibu untuk menjaga lingkungan kerja kita menjadi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, yang nantinya akan berdampak terhadap semangat kerja," ungkap Noudy di Command Center BSKDN pada Jumat (13/2).

Dia menambahkan, aspek aman dan sehat dalam Gerakan Indonesia ASRI juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang tertib, bebas dari potensi bahaya, serta mendukung kesehatan fisik dan mental pegawai.

Sementara itu, unsur resik dan indah mencerminkan komitmen terhadap kebersihan dan estetika ruang kerja yang dapat meningkatkan produktivitas.

Noudy mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan Gerakan Indonesia ASRI sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan.