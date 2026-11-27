jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) memaparkan sejumlah strategi kebijakan dan penguatan inovasi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

Hal tersebut disampaikan dalam sesi kedua Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Sinergi Program Kerja dan Penjaringan Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tahun 2029” di Discovery Hotel & Convention Ancol pada Kamis, 26 November 2026.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri T.R. Fahsul Falah menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah kajian strategis yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Salah satunya mengenai penerapan energi hijau dan kendaraan listrik yang perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan daerah. Hasil diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, akan ditindaklanjuti melalui penyusunan policy brief agar kebijakan transisi energi tidak merugikan keuangan daerah.

Selain itu, BSKDN tengah menyusun naskah akademik terkait kependudukan sebagai masukan dalam revisi Undang-Undang Kependudukan.

Pihaknya juga mengembangkan Program Review bersama Koso Nippon untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menilai manfaat program pemerintah.

Program tersebut telah diterapkan di sejumlah daerah, di antaranya Kota Bogor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Badung, dan Kota Depok.

Fahsul menambahkan, BSKDN turut memberikan masukan dalam penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terutama terkait tata kelola dan pembentukan modal awal. Kajian lainnya mencakup ketahanan iklim dan energi berbasis kewilayahan, termasuk peluang pemerintah daerah memperoleh manfaat pendanaan dari pengelolaan emisi karbon.