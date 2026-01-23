BSN Borong 17 Penghargaan di Ajang Starting Year Forum 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) meraih 17 penghargaan dalam ajang Starting Year Forum 2026, yang digelar di The St. Regis Jakarta, pada Kamis, (22/1).

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan penghargaan ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang solid, sehingga mampu memperoleh kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat.

“Penghargaan di tahun pertama berjalannya BSN ini membuktikan bahwa strategi bisnis yang dijalankan perusahaan sudah berada di jalur yang tepat sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kami akan terus melangkah maju agar produk dan layanan perusahaan mudah dinikmati bagi seluruh segmen masyarakat,” kata Alex.

Sebagai bank yang baru bertransformasi dari Unit Usaha Syariah BTN menjadi BSN, pencapaian ini sekaligus menjadi pemacu bagi perseroan untuk terus berinovasi dalam produk serta layanan syariah secara inklusif, serta komitmen dalam menghadirkan layanan yang aman, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dengan masih terbukanya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia kata Alex, perseroan optimistis produk dan layanan syariah BSN menjadi pilihan masyarakat.

Atas dasar itu, BSN fokus penguatan ekosistem digital dari aplikasi Bale Syariah By BSN, serta memaksimalkan peran 37 Kantor Cabang Syariah, 82 Kantor Cabang Pembantu Syariah dan 589 Kantor Layanan Syariah.

Melalui dua pendekatan itu, produk dan layanan perusahaan semakin mudah dijangkau nasabah.

“Kami akan terus melakukan penetrasi pasar agar masyarakat dapat menikmati produk-produk unggulan yang berkah dan amanah dari BSN. Kami meyakini, kepuasaan dan kepercayaan dari masyarakat akan meningkatkan penggunaan terhadap produk dan layanan secara berkelanjutan, sehingga berdampak terhadap kinerja BSN,” tutur Alex.