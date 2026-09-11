BSN Luncurkan Layanan Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) meluncurkan BSN Prioritas untuk menjawab kebutuhan nasabah dengan tingkat kemapanan finansial yang semakin kompleks, serta memperluas layanan bisnis ke segmen nasabah affluent, termasuk high-net-worth individuals (HNWI) melalui peluncuran

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan melalui BSN Prioritas, pihaknya ingin memperkuat peran sebagai mitra finansial yang mampu memberikan solusi secara menyeluruh, personal, dan sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah.

“Kami ingin memastikan setiap langkah pengelolaan keuangan nasabah tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah,” ujar Alex.

Mengusung konsep Blessed Prosperity, BSN Prioritas memadukan layanan wealth management dengan prinsip-prinsip syariah.

Nasabah bisa mengakses berbagai produk dan instrumen keuangan, mulai dari Sukuk, Bancassurance, Reksa Dana Syariah, hingga fasilitas valuta asing (valas).

BSN Prioritas juga dilengkapi layanan konsultasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan finansial nasabah secara lebih komprehensif.

Layanan tersebut mencakup konsultasi ziswaf, manajemen waris, hingga perencanaan perjalanan ibadah.

Untuk menghadirkan layanan yang lebih personal, BSN menyiapkan Personal Relationship Manager (PRM) yang berperan memahami kebutuhan dan karakteristik finansial nasabah, sekaligus memberikan rekomendasi solusi yang relevan dan tepat sasaran.