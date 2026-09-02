BSN Perkuat Ekosistem Muhammadiyah di Lampung

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - PT Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar kegiatan Muhammadiyah Ecosystem Acceleration 2026 untuk memperkuat akselerasi akuisisi ekosistem Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) di Provinsi Lampung.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan Lampung memegang peranan vital sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, sekaligus wilayah potensial dengan pertumbuhan AUM yang sangat masif, mulai dari perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, hingga jaringan bisnis UMKM.

"Hubungan BSN dan Muhammadiyah bukan sekadar kemitraan bisnis biasa. Kami ingin hadir bukan sekadar sebagai penyedia produk perbankan, melainkan sebagai mitra ekosistem yang tumbuh bersama Muhammadiyah secara berkelanjutan," kata Alex di Bandar Lampung, Rabu (2/9).

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Alex menjelaskan langkah strategis ini merupakan tindak lanjut konkret dari jajaran nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya.

Tercatat, BSN telah merintis kerja sama strategis sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 24 Februari 2026 di Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Syariah di Jakarta pada 12 Juni 2026.

Menurut Alex, kolaborasi historis antara kedua belah pihak sejauh ini telah membuahkan hasil nyata.

Salah satunya tercermin dari realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah yang menyasar hingga 1.000 unit bagi warga dan kader Muhammadiyah.

Guna mengoptimalkan nilai ekonomi AUM di Lampung, BSN meluncurkan rangkaian program komprehensif yang dirancang spesifik untuk mendukung lima segmen utama dalam ekosistem Perguruan Tinggi dan AUM Muhammadiyah.