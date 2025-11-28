BTN Bersama HKBP Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menginisiasi penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian Utara.

BTN memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara melalui HKBP.

Diharapkan dengan inisiasi antara BTN dan HKBP bisa meringankan beban penderitaan masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Utara.

“Kami turut prihatin atas musibah banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga seluruh warga terdampak diberikan kekuatan dan proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik dan cepat,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, Jumat (28/11).

Menurut Nixon, kolaborasi dengan HKBP di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sangat strategis karena HKBP memiliki jangkauan hingga ke desa-desa dan telah menyiapkan posko bantuan di berbagai titik. Dengan demikian, HKBP lebih memahami kondisi lapangan dan titik-titik wilayah yang paling membutuhkan dukungan.

“Jaringan HKBP di Sumatera Utara menjangkau hingga ke desa-desa dan telah memiliki posko-posko bantuan. Karena itu, HKBP lebih memahami situasi serta kondisi lingkungan di daerah bencana, termasuk titik-titik yang paling membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, efektivitas penyaluran bantuan dapat lebih terjamin,” terang Nixon.

Nixon mengungkapkan, BTN memastikan penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra yang kredibel, mengingat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara sehingga bantuan harus segera diberikan.

“BTN dan HKBP memiliki kerja sama yang baik. Kami pastikan penyaluran bantuan melalui mitra yang kredibel. Saya bersyukur HKBP mau membantu. Dan memang HKBP sudah lebih dulu membuka rekening peduli bencana,” ucap Nixon.