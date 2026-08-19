BTN Borong 4 Penghargaan Human Capital 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memborong empat penghargaan dalam Indonesia Human Capital Award (IHCA) XII 2026, lantaran dinilai berhasil menghubungkan transformasi SDM dengan kebutuhan dan kinerja bisnis.

Empat penghargaan tersebut, yakni 2nd Best of The Best Company in Human Capital 2026 – Titanium Award kategori Public Company, Best in HR Blueprint & Impact to Business 2026, serta Best in Learning & Development 2026.

Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo juga meraih Best of The Best Human Capital Director 2026 – Titanium Award kategori Public Company.

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Human Capital Strategy 2026–2030 tersebut diselaraskan dengan Corporate Plan BTN dan arahan Danantara Indonesia, antara lain melalui penguatan talent management, pembangunan kapabilitas baru, serta reskilling dan upskilling pegawai.

Sejalan dengan perubahan model bisnis dan digitalisasi, BTN membangun kapabilitas pegawai untuk menjalankan peran-peran baru yang semakin berorientasi pada nasabah (customer facing) dan penciptaan pendapatan (revenue generator). Pada saat yang sama, otomasi dan penyederhanaan proses terus dilakukan terhadap pekerjaan yang bersifat repetitif.

Menurut Eko, transformasi SDM pada akhirnya harus dapat memberikan nilai nyata terhadap perusahaan. Karena itu, BTN tidak hanya mengukur keberhasilan dari program pengembangan pegawai, tetapi juga dari peningkatan produktivitas serta kontribusinya terhadap pertumbuhan bisnis.

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“Transformasi tidak akan menghasilkan apa-apa kalau people-nya tidak berubah. Karena itu, yang kami bangun adalah capacity, capability, dan productivity. Bicara mengenai orang pada akhirnya juga harus bermuara pada penciptaan value bagi perusahaan,” tuturnya.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil nyata. Selain peningkatan produktivitas pegawai dan pertumbuhan laba, BTN terus memperkuat kapabilitas talenta untuk menopang sumber pertumbuhan baru Perseroan, mulai dari bisnis transaksi dan non-housing loan hingga digitalisasi.