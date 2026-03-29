BTN Cetak 863 Pengembang Baru Lewat Program Mini MBA in Property

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil mencetak 863 pengembang baru sejak Program Mini MBA in Property dilaksanakan mulai 2016 hingga 2025.

Sepanjang 2025, BTN mencetak 71 pengembang baru melalui Program Mini MBA in Property untuk Batch 23, Batch 24, dan Batch Makassar.

Adapun, program yang merupakan hasil kolaborasi Housing Finance Center (HFC) BTN dan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut memberikan pembelajaran lengkap sekaligus simulasi nyata menjadi pengembang berkualitas.

Program ini juga membuka akses ke berbagai kredit proyek perumahan di BTN.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan program ini digelar untuk melahirkan pengembang kompeten yang menghadirkan rumah-rumah berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Lulusan dari Mini MBA in Property ini tidak hanya mendapatkan ilmu tapi akan kami berikan juga akses ke kredit konstruksi di BTN, pembinaan untuk kredit bagi UMKM di kluster perumahan, hingga business matching dengan pasar dan pelaku usaha berkualitas yang terhubung di ekosistem perumahan BTN," ujar Hermita di sela Wisuda Mini MBA in Property Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (28/3).

Penyelenggaraan Program Mini MBA in Property, menurut Hermita, juga menjadi langkah BTN untuk meningkatkan kualitas perumahan di Indonesia dan mendorong ekonomi nasional.

Pasalnya, rumah merupakan sektor padat modal dan menggunakan 90% bahan lokal.