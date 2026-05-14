BTN dan Kemensetneg Berkolaborasi Bikin Transaksi ASN Makin Seamless

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus melanjutkan transformasi bisnisnya.

Tidak hanya dikenal sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR), BTN kini berambisi menjadi the biggest consumer bank in Indonesia.

Untuk mewujudkan target tersebut, BTN menjalin kerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Kolaborasi tersebut difokuskan pada penguatan bisnis tabungan dan transaksi, sekaligus peningkatan kualitas layanan perbankan bagi pegawai dan ASN Kemensetneg.

Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan institusi besar selalu ditopang sistem yang baik.

Menurut Rully, Kemensetneg mampu menunjukkan profesionalisme, adaptasi, serta kualitas pelayanan publik yang baik di tengah tuntutan birokrasi yang semakin cepat dan modern.

"Ini tentu menjadi kehormatan bagi BTN dapat menjalin kolaborasi dengan institusi yang menjadi supporting system utama pemerintahan Republik Indonesia," ujar Rully dalam keterangannya, Kamis (14/5).