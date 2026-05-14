BTN dan Kemensetneg Berkolaborasi Bikin Transaksi ASN Makin Seamless
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus melanjutkan transformasi bisnisnya.
Tidak hanya dikenal sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR), BTN kini berambisi menjadi the biggest consumer bank in Indonesia.
Untuk mewujudkan target tersebut, BTN menjalin kerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Kolaborasi tersebut difokuskan pada penguatan bisnis tabungan dan transaksi, sekaligus peningkatan kualitas layanan perbankan bagi pegawai dan ASN Kemensetneg.
Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan institusi besar selalu ditopang sistem yang baik.
Menurut Rully, Kemensetneg mampu menunjukkan profesionalisme, adaptasi, serta kualitas pelayanan publik yang baik di tengah tuntutan birokrasi yang semakin cepat dan modern.
"Ini tentu menjadi kehormatan bagi BTN dapat menjalin kolaborasi dengan institusi yang menjadi supporting system utama pemerintahan Republik Indonesia," ujar Rully dalam keterangannya, Kamis (14/5).
BTN dan Kemensetneg berkolaborasi pada penguatan bisnis tabungan dan transaksi, sekaligus peningkatan kualitas layanan perbankan bagi pegawai & ASN Kemensetneg
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kongkalikong Tender Gedung BTN Sulampua? Ketum Logis 08 Desak BTN dan Danantara Buka-bukaan
- 5 Berita Terpopuler: Pemda Nekat Rekrut Guru Non-ASN, P2G Desak Prabowo Terbitkan Perppu, 237.196 Honorer Ditunaskan?
- Jika SE Mendikdasmen Ini Tidak Terbit, Pemda Ketakutan Mempekerjakan Guru Honorer Database
- Gandeng MKP, BTN Bangun Standar Baru Ekosistem Wisata Digital Bali
- 5 Berita Terpopuler: Menarik Perhatian, Kebutuhan Formasi Guru ASN 498 Ribu, Kawal Regulasi Teknis & Transisi ke PPPK
- Kemendikdasmen: Kebutuhan Formasi Guru ASN Tahun Ini 498 Ribu