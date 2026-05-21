BTN Dukung Gagasan Indonesia Swasembada Papan 2045

jpnn.com, JAKARTA - Sektor perumahan bukan sekadar urusan membangun atap dan dinding, melainkan pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

Gagasan besar itu yang mengemuka dalam peluncuran dan bedah buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 karya Fahri Hamzah di Menara 2 BTN, Kamis (21/5).

?Acara tersebut menjadi panggung diskusi krusial yang mempertemukan para pembuat kebijakan dan pelaku industri, yakni Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Penulis Buku sekaligus Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Fahri Hamzah, serta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama jajaran direksi BTN lainnya.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi peluncuran buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045.

Menurut Hashim, visi tersebut sangat sejalan dengan fondasi yang diletakkan para pendahulunya.

Baca Juga: BTN Telah Salurkan Kredit Program Perumahan Hampir Rp 3 Triliun hingga 18 Mei 2026

Gagasan Margono Djojohadikusumo dalam memperluas akses hunian murah serta Soemitro Djojohadikusumo yang memosisikan industri perumahan dalam kerangka ekonomi nasional.

?"Ini adalah kerja panjang yang melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan kini tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program tiga juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tegas Hashim.