BTN Dukung Program Presiden Prabowo Sejahterakan Rakyat Lewat Pembiayaan Hunian Layak

BTN Dukung Program Presiden Prabowo Sejahterakan Rakyat Lewat Pembiayaan Hunian Layak

BTN menegaskan komitmennya mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah. Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan komitmennya mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memandang program ini tidak hanya menyasar kebutuhan dasar papan.

Lebih dari itu, pembiayaan perumahan menjadi penggerak ekonomi sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.

"Program rumah subsidi ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, menyejahterakan banyak keluarga sekaligus menggerakkan perekonomian," kata Nixon dalam keterangannya yang diterima jpnn.com, Selasa (21/4).

Menurut Nixon, dampak program perumahan tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung.

Pembangunan perumahan turut memicu aktivitas di berbagai sektor. Mulai dari konstruksi, industri bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI