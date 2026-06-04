BTN Gandeng Pinhome Hadirkan KPR Digital, Solusi Cari Rumah Impian Antiribet
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus berupaya memperluas akses kepemilikan rumah.
Terbaru, bank pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia itu menjalin kolaborasi strategis dengan platform properti digital PT Properti Solusi Manajemen (Pinhome).
Kolaborasi tersebut bertujuan mengintegrasikan ekosistem properti digital dan layanan pembiayaan rumah yang lebih mudah, cepat, serta efisien bagi masyarakat.
Kerja sama itu mencakup pemasaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah baru, rumah second, hingga fasilitas take over kredit.
Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Foto: Dokumentasi BTN
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis perseroan.
Kolaborasi BTN dan Pinhome mengintegrasikan ekosistem properti digital dan layanan pembiayaan rumah yang lebih mudah, cepat, serta efisien bagi masyarakat
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