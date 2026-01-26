menu
BTN Gelar Anugerah Jurnalistik & Foto, Berhadiah Rp176 Juta
PT Bank Tabungan Negara (BTN) kembali menggelar Anugerah Jurnalistik dan Foto untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN pada 9 Februari 2025 mendatang. Foto dok BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN 2025, sebagai apresiasi bagi insan media sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 perseroan yang akan diperingati pada 9 Februari 2026.

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp176 juta bagi para pemenang.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah memasuki penyelenggaraan ke-9.

“Kemitraan BTN dengan para jurnalis sangat erat hingga saat ini. Melalui karya jurnalistik, kami berharap memperoleh berbagai masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat serta menghadirkan layanan perbankan yang modern, sekaligus mendukung program pemerintah untuk masyarakat,” ujar Nixon.

Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN terbuka untuk seluruh wartawan, baik dari media cetak, media daring, maupun pewarta foto.

Kompetisi Anugerah Karya Jurnalistik ini berlangsung mulai 1 Desember 2025 dan akan ditutup pada 25 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.

Peserta bisa mengirimkan karya jurnalistik atau foto yang telah dipublikasikan sejak 1 Desember 2025. Adapun pengumuman pemenang direncanakan pada 5 Maret 2026.

Tahun ini, ajang perlombaan mengusung tema “Transformasi BTN sebagai Wujud Komitmen Nyata Melayani Negeri: Inovasi Layanan, Transaksi Keuangan, dan Pembiayaan Perumahan” dengan sejumlah subtema, antara lain:

