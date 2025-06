BTN Hadirkan Diskon Hotel Bagi Peserta BTN Jakim 2025

jpnn.com, JAKARTA - Event BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2025 yang akan dilaksanakan pada Minggu, 29 Juni 2025 menawarkan promo diskon 20% bagi peserta BTN JAKIM 2025, yang menggunakan aplikasi Bale by BTN untuk pemesanan hotel yang berlokasi di sekitar rute marathon.

Dengan membayar pemesanan hotel melalui QRIS yang tersedia di Bale by BTN, peserta BTN JAKIM 2025 bisa menikmati harga khusus (special price) plus tambahan diskon 20% hingga Rp1 juta di hotel-hotel resmi (Official Partner) BTN JAKIM 2025 yang berjumlah sekitar 25 hotel dan berlokasi di dekat area start dan finish marathon, yakni Monas dan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, dengan adanya promo bagi pengguna Bale by BTN, perseroan meyakini dampaknya akan sangat terlihat pada peningkatan jumlah user dan transaksi Super App tersebut.

Baca Juga: BTN JAKIM Dongkrak Transaksi Digital

“Dampaknya luar biasa besar bagi bisnis BTN karena tahun lalu jumlah user BTN Mobile belum sampai 1 juta, tetapi tahun ini diperkirakan bisa mencapai 3,5 juta hingga 3,6 juta, salah satunya yang membesarkan yaitu BTN JAKIM ini,” ujar Ramon.

Pada perhelatan BTN JAKIM tahun lalu, seluruh hotel di sekitar rute lomba penuh okupansinya, sehingga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap ajang marathon internasional ini dan membantu menggerakkan ekonomi, termasuk UMKM di sekitar hotel-hotel tersebut.

Adapun hotel-hotel yang menyediakan special price plus tambahan diskon 20% menggunakan QRIS Bale by BTN di antaranya Aryaduta Menteng, Ibis Jakarta Raden Saleh, Fraser Residence Menteng, Vertu Harmoni, Yello Harmoni, The Orient, Sari Pacific Autograph Collection, Grand Sahid Jaya, The Sultan Hotel & Residence, Merlynn Park Hotel, Lumire Hotel & Convention Center, Ascott Sudirman, dan Aryaduta Suites Semanggi.

Baca Juga: Beton Berpori SIG Jadi Solusi Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau

Adapun tambahan diskon 20% tersebut berlaku setelah harga special rate yang ditetapkan hotel bagi peserta BTN JAKIM 2025, serta khusus untuk pembayaran di tempat.

Sedangkan periode booking kamar hotel berlaku sejak 16 Mei hingga 28 Juni 2025 serta periode menginap 26 Juni hingga 29 Juni 2025, dan hanya dapat digunakan untuk nasabah perorangan.