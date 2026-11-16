BTN Hadirkan Homepower, Program Bundling KPR dengan Fasilitas Kredit Multiguna

jpnn.com, BOGOR - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan BTN Homepower, program bundling KPR dengan fasilitas kredit multiguna untuk membantu keluarga melengkapi rumah pertama hingga siap dihuni.

Program tersebut mulai diuji coba di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan pelaksanaan akad perdana secara simbolis bagi tujuh debitur, Minggu (15/11).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan BTN Homepower sebagai tindak lanjut pembahasan bersama BTN sebelumnya.

Adapun akad perdana berlangsung dalam rangkaian Gebyar Rumah Subsidi 2026 bertema Saatnya Rakyat Punya Rumah.

Kegiatan tersebut juga mencakup akad massal KPR FLPP bagi 300 debitur, survei calon penerima rumah subsidi, serta konsultasi KPR.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Division BTN Noor Ridlo mengatakan keterbatasan dana untuk membeli perlengkapan rumah tangga menjadi salah satu kendala keluarga dalam menempati rumah yang telah dibeli.

BTN Homepower membantu memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari tempat tidur, pendingin ruangan, pompa air, hingga meja ruang tamu.

“Jadi masih menunggu, sudah beli rumah, rumahnya masih kosong, tidak ditempati. Kalau ini mereka bisa langsung menempati,” ujar Noor Ridlo.