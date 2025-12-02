BTN Hadirkan Wajah Baru Gedung Kanwil di Jateng

jpnn.com, SEMARANG - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meresmikan wajah baru gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng DIY) dan Digital Store Karang Ayu, pada Senin (1/12).

Gedung yang dipadukan dengan bangunan heritage itu menjadi simbol komitmen BTN dalam menghadirkan layanan perbankan terbaik, modern, dan inklusif bagi masyarakat Jateng dan DIY.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, gedung baru tersebut dibangun untuk menjawab kebutuhan ruang sekaligus memperkuat transformasi perseroan yang dalam dua tahun terakhir banyak melakukan pembaruan, baik dari sisi operasional maupun fisik kantor.

“Ini adalah bagian dari transformasi di BTN. Kami memang setahun dua tahun terakhir banyak melakukan perubahan, termasuk fisik kantornya. Jadi banyak hal yang kami ubah,” ujarnya.

Nixon menilai, lokasi gedung sangat strategis, berada di Jalan Mgr. Sugiopranoto yang merupakan pusat komersial, perbankan, dan aktivitas masyarakat Semarang.

BTN menggabungkan desain modern dengan bangunan heritage lama yang tetap dipertahankan.

Gedung tersebut dilengkapi berbagai fasilitas seperti basement, aula, ruang rapat, musholla, ruang laktasi, area hiburan, sky garden, serta rooftop.

“Lokasi ini strategis, tetap kami pertahankan gedung heritage. Ini jadi seru antara heritage dan gedung modern, desainnya kami satukan menjadi representasi perjalanan BTN dengan tetap menjaga warisan, namun tampil modern dan berbasis teknologi,” ungkapnya.