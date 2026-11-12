BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal

jpnn.com, BADUNG - Perubahan gaya hidup masyarakat dan pesatnya perkembangan industri properti mendorong kebutuhan akan konsep hunian yang semakin adaptif.

Rumah tidak hanya dituntut mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga harus menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya dan karakter lingkungan setempat.

Tantangan tersebut menjadi salah satu gagasan yang diangkat melalui program BTN Housingpreneur Batch 3 yang digelar di Bali.

Program itu menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai ide dan inovasi di sektor perumahan, khususnya dalam menghadirkan konsep hunian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan.

Konsep micro-living dan rumah tumbuh ditawarkan sebagai salah satu solusi oleh Engelberth Yakobus Grenti S, arsitek asal Jakarta, melalui desain Rumah Kampung Kota.

Inovasi itu mengantarkannya meraih Juara 2 kategori Rumah Nusantara Business Ideation kategori umum dalam ajang BTN Housingpreneur 2025.

Founder and Principal Architect E Design Studio tersebut mengusung konsep micro-living dan growable house atau rumah tumbuh.

Pendekatan ini tidak sekadar mengoptimalkan ruang berukuran terbatas. Tetapi juga memungkinkan rumah berkembang mengikuti perubahan kebutuhan penghuninya.