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BTN Housingpreneur Batch 3 Dorong Gen Z Berinovasi untuk Masa Depan Sektor Perumahan

BTN Housingpreneur Batch 3 Dorong Gen Z Berinovasi untuk Masa Depan Sektor Perumahan
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PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kick-off di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (28/9). Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, DEPOK - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kick-off di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (28/9).

Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, kompetisi ini menargetkan 1.500 submission dari mahasiswa, masyarakat umum, pengusaha, serta pengembang untuk menjawab berbagai tantangan di sektor perumahan.

BTN Housingpreneur Batch 3 Dorong Gen Z Berinovasi untuk Masa Depan Sektor Perumahan

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Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan BTN Housingpreneur menjadi ruang bagi generasi muda dan pelaku usaha untuk mengembangkan solusi perumahan dari sudut pandang yang lebih luas.

“Kami datang bukan untuk mengatakan bahwa BTN telah memiliki seluruh solusi, tetapi justru ingin bertanya kepada generasi muda: solusi apa yang kalian punya?" kata Rully.

Rully menyampaikan BTN Housingpreneur tidak hanya mencari entrepreneur yang sudah memiliki usaha, tetapi juga calon entrepreneur dan inovator yang mungkin hari ini baru mempunyai ide atau konsep.

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BTN Housingpreneur Batch 3 Dorong Gen Z Berinovasi untuk Masa Depan Sektor Perumahan

Menurut Rully, perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah, tetapi juga mencakup desain, arsitektur, konstruksi, material, teknologi, keberlanjutan, pembiayaan, hingga berbagai layanan di dalamnya.

Pembukaan BTN Housingpreneur Batch 3 di UI turut menghadirkan gelar wicara bertema 'Rumah Ala Gen Z: Dari Sudut Healing sampai Peluang Cuan'.

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