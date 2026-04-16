BTN JAKIM 2026 Hadir Lebih Besar, EJ Sport Turun Tangan

jpnn.com - Ajang lari internasional BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2026 dipastikan berlangsung lebih semarak.

Event yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-499 Jakarta itu kini mendapat dukungan dari EJ Sport sebagai Official Sports Nutrition sekaligus 10K Presenting Partner.

Kolaborasi ini menandai keseriusan berbagai pihak dalam mendorong Jakarta sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia.

BTN JAKIM 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13–14 Juni dan akan diikuti lebih dari 40 ribu pelari, termasuk ratusan peserta dari berbagai negara.

Perwakilan Kalbe Consumer Health, Arwin Nugraha Hutasoit, menyebut keterlibatan EJ Sport bukan sekadar dukungan biasa.

Dia menegaskan brand yang dipimpinnya ingin berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas pengalaman para pelari.

"Kami bangga bisa terlibat dalam ajang sebesar BTN JAKIM 2026 yang sudah berstandar internasional. Kami menyiapkan lebih dari 100 ribu produk nutrisi untuk membantu para pelari menjaga performa mereka selama lomba," lanjutnya

Sebagai penyedia nutrisi resmi, EJ Sport akan mendistribusikan produk kepada peserta guna menunjang kebutuhan energi selama berlari.