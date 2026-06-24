BTN Kaji Opsi Buyback Saham

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) membuka peluang untuk pembelian kembali saham atau buyback.

Langkah tersebut diambil sejalan dengan dorongan Danantara untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham di tengah kondisi fundamental perusahaan yang solid.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan opsi buyback tersebut akan diarahkan untuk mendukung kepemilikan saham bagi karyawan.

Metode tersebut dipertimbangkan mengingat saat ini porsi saham publik di BBTN telah berada pada batas ketentuan minimum.

“Saat ini harga saham BBTN sudah cukup undervalued, sehingga kemungkinan yang bisa kami kaji adalah pembelian saham untuk kebutuhan program karyawan seperti bonus atau stock option. Saat ini belum masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), tetapi akan kami coba kaji untuk dimasukkan dalam revisi RBB,” jelas Nixon di Jakarta, pekan ini.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menilai buyback merupakan aksi korporasi yang wajar, khususnya ketika harga saham dinilai belum mencerminkan fundamental perusahaan.

“Buyback itu sebenarnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu bisa menjadi pilihan. Daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi pada saham perusahaan sendiri apabila memang fundamentalnya kuat,” ujar Dony.

Menurut Dony, sejumlah perusahaan BUMN memiliki fundamental bisnis yang solid, termasuk sektor perbankan, pertambangan, infrastruktur, hingga pengembangan usaha lainnya.