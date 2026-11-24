BTN Kembali Raih Juara Umum Annual Report Award, Mengulangi Prestasi 15 Tahun lalu
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kembali meraih predikat Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2025.
Pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi perseroan.
Sebab, terakhir kali BTN meraih penghargaan tertinggi dalam ajang tersebut pada 2010.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen perseroan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tata kelola perusahaan.
Setelah 15 tahun, BTN kembali mendapatkan pengakuan tertinggi dalam ajang penghargaan laporan tahunan tersebut.
"Menjadi Juara Umum Annual Report Award 2025 merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan besar bagi BTN," kata Nixon.
Menurut Nixon, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kualitas penyusunan laporan tahunan atau annual report.
Lebih dari itu, laporan tahunan merupakan cerminan bagaimana perusahaan dikelola, strategi dijalankan, serta setiap keputusan dan kinerja dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Setelah 15 tahun, BTN kembali mendapatkan pengakuan tertinggi dalam ajang penghargaan laporan tahunan, Annual Report Award (ARA) 2025
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