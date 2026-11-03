menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » BTN Mengajak Generasi Muda Menyiapkan Masa Depan Industri Perumahan Indonesia

BTN Mengajak Generasi Muda Menyiapkan Masa Depan Industri Perumahan Indonesia

BTN Mengajak Generasi Muda Menyiapkan Masa Depan Industri Perumahan Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyelenggarakan roadshow BTN Housingpreneur Batch 3 di Universitas Brawijaya, Malang, Senin (2/11). Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, MALANG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus mendorong lahirnya inovasi dan wirausahawan baru untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Melalui BTN Housingpreneur Batch 3, BTN mengajak generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa dan akademisi, untuk mengembangkan gagasan serta menciptakan solusi yang dapat menjawab berbagai tantangan industri perumahan di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah BTN Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Bali Nusra) Bagus Hendri Setiawan mengatakan, sektor perumahan memiliki peluang pengembangan bisnis yang sangat luas.

Baca Juga:

Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN ingin mendorong keterlibatan berbagai pihak. Termasuk kalangan akademisi, untuk bersama-sama memikirkan masa depan sektor tersebut.

Menurut Bagus, pengembangan industri perumahan tidak bisa hanya mengandalkan peran perbankan.

Dibutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu dan keahlian untuk melahirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

Karena itu, BTN Housingpreneur menjadi salah satu wadah untuk mempertemukan gagasan dari kalangan akademisi dengan kebutuhan dunia industri.

"Kami tidak datang dengan membawa solusi, tetapi justru ingin bertanya kepada teman-teman, solusi apa yang kalian punya," kata Bagus dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Selasa (3/11).

Melalui BTN Housingpreneur Batch 3, BTN mengajak generasi muda menyiapkan masa depan industri perumahan Indonesia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI