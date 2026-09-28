BTN Pacu Ekosistem Perumahan, Dari Bangun Rumah Hingga KPR 40 Tahun

jpnn.com, PALU - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah sekaligus memperkuat pembiayaan ekosistem perumahan dari hulu hingga hilir.

Dalam akad massal yang dipusatkan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, BTN untuk pertama kalinya secara nasional melakukan akad KPR dengan pilihan tenor hingga 40 tahun.

Terobosan tersebut melengkapi upaya BTN dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

Sepanjang 2026 hingga 27 September, BTN telah menyalurkan 75.487 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) senilai Rp12,57 triliun.

Pada saat yang sama, BTN memperkuat sisi penyediaan dan permintaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Sepanjang 2026 hingga 27 September, penyaluran KPP mencapai Rp5,07 triliun, terdiri atas KPP Supply Rp3,14 triliun dan KPP Demand Rp1,93 triliun.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan penguatan pembiayaan dari sisi supply hingga demand merupakan bagian dari transformasi BTN untuk memperluas dampak sektor perumahan terhadap perekonomian.

Ekosistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan masyarakat yang membeli rumah, tetapi juga melibatkan pengembang, kontraktor, pemasok material hingga pelaku UMKM.