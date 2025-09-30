BTN Pertahankan Pertumbuhan Laba Bersih Double Digit

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih di level 10,48% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2025.

Dalam laporan keuangan bulanan BTN, perseroan sukses mengumpulkan laba bersih sekitar Rp2 triliun per Agustus 2025 atau naik dari Rp1,80 triliun pada bulan yang sama di tahun sebelumnya.

Laporan keuangan bulanan yang disampaikan pada situs resmi BTN tersebut juga menunjukkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan serta dana pihak ketiga (DPK).

Per Agustus 2025, BTN menyalurkan kredit dan pembiayaan sekitar Rp375,37 triliun atau naik 5,66% yoy dari Rp355,26 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemudian, DPK BTN tumbuh dari Rp373,88 triliun pada Agustus 2024 menjadi Rp401,45 triliun atau naik 7,37% yoy.

Dengan kinerja kredit dan DPK tersebut, per Agustus 2025, aset BTN mencapai Rp481,84 triliun atau tumbuh 5,58% yoy dari Rp456,37 triliun di akhir Agustus 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan perseroan membidik pertumbuhan kredit di akhir 2025 berada pada kisaran 7%-9%.

Dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perbankan dan properti, sekaligus transformasi bisnis BTN, Nixon meyakini kemungkinan realisasi diproyeksikan mendekati batas atas yakni 9%.