BTN Private, Layanan Khusus Bagi Nasabah Dengan Aset Rp15 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan layanan BTN Private, layanan eksklusif untuk nasabah yang telah memiliki aset menembus Rp 15 miliar.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan, inovasi BTN Private sejalan dengan arah bisnis Beyond Mortgage atau lebih dari sekadar bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

“Itulah kenapa tema ini adalah “The Symphony of Private Banking: Harmony in Legacy & Lifestyle.” BTN ingin menjadi bagian dari harmoni itu. Mendampingi bapak/ibu dalam setiap fase kehidupan, baik pribadi, keluarga, maupun bisnis,” ujar Nixon dalam sambutannya.

BTN Private dirancang untuk individu yang memiliki visi jangka panjang. Bukan hanya dalam hal membangun kekayaan, melainkan juga dalam hal menjaga nilai kekayaan, memperluas dampaknya, hingga mewariskannya kepada ahli waris sebelum tutup usia.

“BTN Private kami rancang untuk mereka yang punya visi jauh ke depan. Yang bukan hanya ingin membangun kekayaan, tapi juga ingin menjaga values atau nilainya, memperluas dampaknya, dan mewariskannya,” tuturnya.

Nixon menuturkan, BTN Private di-desain dengan kata kunci “experience” atau pengalaman layanan premium yang personal, modern, dan penuh makna. Tercermin dari sejumlah benefit eksklusif dan privilege khusus dan Private Banking Relationship Manager yang didedikasikan untuk setiap nasabah.

Selain mendapatkan kartu debit BTN Private berupa Visa Infinite Debit Card, nasabah BTN Private dapat menikmati benefit lainnya.

Di antaranya, cashback hingga Rp37,5 juta untuk penempatan dana baru, menginap gratis di hotel bintang limat bagi nasabah baru, cashback Rp5 juta untuk transaksi debit di tiga bulan pertama, dan layanan Concierge Premium, yang termasuk reservasi jet pribadi, wellness trip, hingga medical evacuation.