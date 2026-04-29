BTN & PUTRI Berkolaborasi Mengembangkan Ekosistem Digital Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Melalui platform digital Balé by BTN yang telah memiliki sekitar 4 juta pengguna, BTN terus memperluas integrasi dengan berbagai ekosistem sektor riil, khususnya pariwisata.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa kolaborasi dengan PUTRI menjadi langkah strategis untuk menghubungkan pengunjung, pelaku usaha, dan karyawan di sektor wisata, sejalan dengan strategi BTN yang mengedepankan pendekatan direct-to-customer (D2C) serta ekspansi berbasis ekosistem.

“Kerja sama ini bertujuan membangun ekosistem terintegrasi secara menyeluruh melalui digitalisasi layanan, peningkatan inklusi keuangan lewat pembukaan rekening dan akuisisi nasabah baru, serta penerapan Bank as a Service (BaaS),” ungkap Nixon.

Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi sektor pariwisata, memperkuat inklusi keuangan nasional, dan mendorong pengembangan ekonomi berbasis destinasi yang menjadi fokus pemerintah.