BTN Resmi Bergabung Dengan PCAF

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) bergabung dengan Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), bertepatan dengan peringatan Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon yang jatuh pada 16 September.

Langkah ini juga menjadi upaya perseroan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia mencapai target net zero emissions pada 2060.

Adapun, PCAF merupakan kolaborasi global antar lembaga keuangan yang bertujuan untuk memfasilitasi penilaian dan pengungkapan secara terstandarisasi atas emisi gas rumah kaca (GRK) yang muncul dari kegiatan pinjaman dan investasi.

Sejak diluncurkan pada 2019 hingga saat ini, lebih dari 600 lembaga keuangan dari enam benua telah bergabung, dengan pertumbuhan pesat di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika, dan Asia-Pasifik.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan dengan bergabungnya perseroan ke PCAF akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan financed emissions atau emisi karbon yang ditimbulkan dari aktivitas pembiayaan oleh perseroan.

"Kami berkomitmen mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. Inisiatif ini kami umumkan pada Hari Ozon Internasional sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menjaga atmosfer bumi," ujar Setiyo.

Setiyo menjelaskan PCAF mengembangkan Strategic Framework for Paris Alignment, sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk membantu lembaga-lembaga keuangan memahami proses menuju net zero emisi pada 2050 sesuai Paris Agreement.

Dengan bergabungnya BTN ke PCAF akan memperjelas langkah yang dilakukan perseroan untuk mencapai target net zero financed emissions pada 2060, atau target emisi net zero dari pembiayaan yang dilakukan perseroan.