jpnn.com - Keinginan PSSI Lampung menghadirkan pertandingan Timnas Indonesia di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, mendapat respons positif dari Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji. Namun, ada satu hal yang harus dipastikan sebelum rencana tersebut terealisasi, yakni kesiapan sarana dan prasarana stadion.

Sumardji menyebut peluang Timnas Indonesia bermain di Lampung tetap terbuka. Menurutnya, fasilitas sepak bola di daerah tersebut sudah cukup memadai, meskipun masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi.

Dia menegaskan, pemilihan lokasi pertandingan Timnas tidak bisa dilakukan sembarangan. Kesiapan stadion menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan sebelum Badan Tim Nasional menentukan lokasi pertandingan.

"Timnas ke Lampung tinggal menunggu momen yang tepat karena sarana prasarana harus sesuai. Ini sangat penting. Timnas tergantung Badan Timnas mau diarahkan ke mana, tetapi yang dilihat sarananya yang sudah siap," ujar Sumardji.

Peluang menghadirkan Skuad Garuda ke Lampung, lanjut Sumardji, tidak harus dimulai dari tim nasional senior. Dia membuka kemungkinan pertandingan Timnas kelompok umur maupun tim nasional putri digelar di daerah tersebut.

Dukungan terhadap pembinaan sepak bola Lampung juga bisa dilakukan melalui kehadiran pelatih Timnas. Sumardji mengatakan komunikasi dan diskusi dengan jajaran pelatih, baik tim senior maupun kelompok umur, selama ini terus berjalan.

"Kami sering berdiskusi dengan pelatih, baik senior maupun kelompok umur. Jika siap, pasti bisa datang," katanya.

Sebelumnya, Ketua Asprov PSSI Lampung Yoga Swara mengungkapkan keinginan daerahnya untuk menjadi salah satu tuan rumah pertandingan Timnas Indonesia. Stadion Sumpah Pemuda di Bandar Lampung pun diusulkan sebagai lokasi penyelenggaraan.