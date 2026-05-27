BTN Salurkan 1.605 Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah di Indonesia

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (tiga dari kiri) didampingi Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo (empat dari kiri) dan Direktur Human Capital and Compliance BTN Eko Waluyo (dua dari kiri) menyerahkan sapi kurban kepada Ketua Seksi Kerohanian Islam (SKI) BTN Fatoni Hudhori yang juga Ketua Panitia Kurban Idul Adha 1447 H di BTN Ecopark, Gandul, Depok Jawa Barat, Rabu (27/5). Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyalurkan sebanyak 1.605 ekor hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah tersebut terdiri atas 718 ekor sapi dan 887 ekor kambing, dengan estimasi nilai total mencapai Rp 20,7 miliar.

Jumlah ini meningkat sebesar 5,05 persen dibandingkan tahun lalu.

Tren pertumbuhan ini merefleksikan nilai-nilai kepedulian sosial yang kuat dari seluruh karyawan (BTNers).

Proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban diselenggarakan SKI untuk disebarkan di berbagai titik strategis agar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

