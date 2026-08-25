BTN Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Kebakaran di Desa Adat Sade

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membantu masyarakat terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BTN menyalurkan berbagai kebutuhan dasar bagi sekitar 320 warga dari tiga dusun yang terdampak bencana.

Bantuan BTN diserahkan Branch Manager BTN Kantor Cabang Mataram Hendra Jaya Putra bersama Operation Manager Maman Sagita kepada Kepala Desa Rembitan Lalu Minaksa di Posko KMDP Rembitan, Lombok Tengah, Senin (24/8).

Didukung Danantara Indonesia, penanganan dampak kebakaran dilakukan melalui semangat gotong royong dan kolaborasi antar-BUMN, dengan bantuan yang dikoordinasikan melalui posko penanganan bencana.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, kolaborasi tersebut mencerminkan kekuatan ekosistem BUMN untuk hadir bersama dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat ketika terjadi bencana.

“Kami turut prihatin atas musibah yang dialami masyarakat Desa Adat Sade. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi menjadi penting agar bantuan dapat segera hadir dan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Bersama Danantara dan BUMN lainnya, kami berharap dukungan yang diberikan dapat membantu meringankan beban warga sekaligus mendukung proses pemulihan pascakebakaran,” ujar Ramon.

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Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, BTN menyalurkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, antara lain perlengkapan tidur, air minum, bahan pangan, serta perlengkapan ibadah dan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, BUMN lainnya memberikan dukungan sesuai kebutuhan penanganan bencana, mulai dari sembako, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan bagi perempuan dan bayi.