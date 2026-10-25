BTN Targetkan Bangun 200 Ribu Unit Rumah Rendah Emisi Pada 2030

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) turut mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengembangan sektor perumahan.

Salah satu program yang dijalankan adalah Rumah Rendah Emisi.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan hingga Juni 2026, BTN bersama pengembang mitra telah membangun sekitar 18.000 unit rumah rendah emisi.

Perseroan menargetkan jumlah tersebut mencapai 200.000 unit pada 2030.

Selain itu, BTN juga mengembangkan program pengelolaan sampah di lingkungan perumahan.

BTN juga menjalankan program untuk mendukung wirausaha di sektor perumahan dengan melibatkan mahasiswa, masyarakat umum, pengembang, dan pelaku usaha.

Program-program tersebut membuka peluang bagi pengembangan solusi perumahan yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam ekonomi berkelanjutan.

Selama 76 tahun melayani masyarakat, BTN konsisten memperluas akses kepemilikan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.