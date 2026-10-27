BTN Targetkan Pertumbuhan Bisnis dengan Memperkuat Sektor Kreatif Lewat JFW 2027

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperkuat dukungannya terhadap industri fesyen dan ekonomi kreatif nasional melalui keterlibatannya sebagai Official Bank Partner Jakarta Fashion Week (JFW) 2027.

Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya perseroan memperluas dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor fesyen.

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Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan keterlibatan perseroan dalam JFW 2027 tidak hanya bertujuan memperkuat merek, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif melalui kolaborasi dengan desainer dan pelaku UMKM.

"Keterlibatan BTN dalam Jakarta Fashion Week 2027 merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung perkembangan industri fesyen dan ekonomi kreatif nasional," kata Ramon.

Ramon menyampaikan pihaknya ingin memperkuat posisi BTN sebagai bank yang modern dan adaptif, serta mendorong pelaku UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing.

JFW 2027 berlangsung di Pondok Indah Mall 3, Jakarta pada 26 Oktober hingga 1 November 2026.

Ajang ini menjadi wadah bagi para desainer untuk memperkenalkan karyanya sekaligus memperluas peluang pasar industri fesyen nasional, baik di dalam maupun luar negeri.