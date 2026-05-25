BTN Tawarkan 10 Ribu Rumah Second dengan Harga Kompetitif Lewat Lelang Akbar 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN siap membanjiri 10.000 hunian second ke pasar properti nasional melalui program Lelang Akbar BTN 2026.

BTN menawarkan puluhan ribu properti tersebut dengan harga kompetitif mencapai 40 persen di bawah harga pasar.

BTN juga memberikan opsi skema pembiayaan rumah second dengan bunga mulai 5 persen guna memperluas akses masyarakat memiliki hunian maupun berinvestasi properti serta mendorong Program 3 Juta Rumah.

Baca Juga: Begini Strategi BTN Dalam Menyalurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat

SEVP Assets Management BTN Benjamen Sihombing mengatakan tren rumah second dan aset lelang saat ini semakin diminati masyarakat karena menawarkan harga lebih terjangkau dengan lokasi yang umumnya sudah berkembang dan memiliki fasilitas yang lengkap.

“Melalui Lelang Akbar BTN 2026, kami ingin membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga kompetitif sekaligus memperkuat ekosistem transaksi properti second yang lebih sehat, transparan, dan mudah diakses masyarakat di Indonesia,” kata Benjamen dalam acara Lelang Akbar BTN 2026 di Jakarta, Senin (25/5).

Adapun, puluhan ribu hunian second tersebut dapat diakses melalui platform Bale Lelang BTN baik melalui Balelelang.btn.co.id atau aplikasi mobile Bale by BTN.

Baca Juga: BTN Dukung Gagasan Indonesia Swasembada Papan 2045

Platform ini merupakan inovasi BTN yang menghadirkan ekosistem hunian second dan aset lelang mulai dari katalog aset, proses transaksi, hingga dukungan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut Benjamen, aset yang ditawarkan mencakup rumah tapak, apartemen, ruko, hingga aset komersial lain.