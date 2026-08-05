BTN Wujudkan Mimpi Penyandang Disabilitas Miliki Rumah 

jpnn.com, PALEMBANG - Suprati, penyandang disabilitas yang bekerja sebagai tukang servis jam di kawasan Ilir Barat, Kota Palembang menjadi salah satu penerima manfaat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN.

Kini Suprati bersama keluarganya berhasil mewujudkan impian memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan.

"Memiliki rumah sendiri adalah impian saya sejak lama. Saya bersyukur BTN memberikan kesempatan kepada saya untuk mewujudkannya. Sebagai penyandang disabilitas, saya merasa diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang sama untuk memiliki rumah. Semoga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat seperti yang saya rasakan," ujar Suprati, Rabu (5/7).

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Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, kisah Suprati merupakan wujud nyata komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, transformasi BTN sebagai bagian dari Danantara Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penciptaan dampak nyata bagi masyarakat.

"Transformasi BTN bersama Danantara Indonesia kami maknai sebagai komitmen untuk melayani masyarakat sepenuh hati. Kami ingin memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah yang layak, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas," kata Nixon.

Sebagai bank yang telah membiayai lebih dari 6 juta unit rumah sejak 1976, BTN terus memperkuat perannya sebagai mitra utama pemerintah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Melalui berbagai inovasi pembiayaan, digitalisasi layanan melalui aplikasi Balé by BTN, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BTN berupaya menghadirkan proses kepemilikan rumah yang semakin mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.