menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » BTS Bakal Sapa Penggemar, ARMY Indonesia Siap-Siap

BTS Bakal Sapa Penggemar, ARMY Indonesia Siap-Siap

BTS Bakal Sapa Penggemar, ARMY Indonesia Siap-Siap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grup idola BTS. Foto: Twitter/BTS_official

jpnn.com, JAKARTA - Boy group asal Korea Selatan, BTS bakal menyapa para penggemarnya di dunia.

Lewat konsernya yang bertajuk BTS World Tour, grup yang digawangi oleh Kim Namjoon itu akan memulai rangkaian konsernya pada April 2026 mendatang.

Dilansir melalui akun bighit.music di Instagram, kota Goyang, Korea akan menjadi lokasi pertama dari rangkaian konser Tur Dunia BTS.

Baca Juga:

Tak hanya sehari, Jungkook cees akan menggelar konser di sana selama tiga hari, yakni 9, 11-12 April 2026.

Selanjutnya, BTS akan menyapa ARMY, sebutan untuk para penggemarnya, di Tokyo, Jepang pada 17-18 April 2026.

Para penggemar BTS di Indonesia pun tak perlu khawatir. Sebab para pelantun Butter tersebut juga akan menggelar konser selama dua hari di Jakarta.

Baca Juga:

Boy group beranggotakan tujuh orang itu bakal menyapa para penggemarnya di Jakarta, Indonesia pada 26-27 Desember 2026.

Selain kawasan Asia, BTS juga akan menggelar konser di Benua Amerika dan juga Eropa.

Boy group asal Korea Selatan, BTS bakal menyapa para penggemarnya di dunia, termasuk Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI