BTS Bakal Siarkan Konser Jakarta 2026 di 2.800 Layar Bioskop Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop BTS akan menayangkan konser dalam rangkaian tur dunia bertajuk Arirang secara langsung di bioskop di lebih dari 80 negara dan wilayah, termasuk pertunjukan mereka di Jakarta, Indonesia.

Mengutip laporan Yonhap, Selasa (3/11), BigHit Music selaku agensi BTS mengumumkan rencana penayangan tersebut melalui platform komunitas penggemar K-pop, Weverse.

Konser yang akan disiarkan mencakup penampilan hari kedua BTS di Kaohsiung, Taiwan, pada 21 November 2026 dan pertunjukan hari ketiga di Jakarta pada 29 Desember 2026.

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BigHit Music menyebutkan, konser BTS di Kaohsiung akan ditayangkan melalui sekitar 3.300 layar bioskop di berbagai negara.

Sementara itu, pertunjukan di Jakarta akan disiarkan melalui sekitar 2.800 layar bioskop berukuran besar.

Jadwal penayangan akan disesuaikan dengan zona waktu di masing-masing negara dan wilayah.

Dengan pengaturan tersebut, penonton di sejumlah negara kemungkinan baru dapat menyaksikan siaran konser satu hingga dua hari setelah pertunjukan berlangsung.

Sementara itu, rangkaian tur Asia BTS dijadwalkan dimulai di Kaohsiung pada 19 November 2026. Grup yang beranggotakan RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V, dan Jungkook tersebut akan menggelar total 15 pertunjukan di lima kota di Asia.