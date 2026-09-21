BTS dan Cortis Berebut Gelar Grup Terbaik di MTV VMAs 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-Pop BTS dan Cortis meraih tiga nominasi dalam ajang MTV Video Music Awards (VMAs) 2026. Keduanya akan bersaing dengan sejumlah grup lainnya dalam salah satu ajang penghargaan musik bergengsi di Amerika Serikat tersebut.

Dalam siaran Kantor Berita Yonhap, Sabtu (19/9), BTS dan Cortis masuk dalam nominasi kategori Group of the Year atau Grup Terbaik. Mereka akan bersaing dengan grup K-Pop lainnya, termasuk Blackpink dan Katseye.

Selain kategori Grup Terbaik, BTS juga mendapatkan nominasi dalam kategori Song of the Year atau Lagu Terbaik dan Best K-Pop atau K-Pop Terbaik melalui lagu "Swim".

Lagu "Swim" merupakan lagu utama dari album kelima BTS yang bertajuk "Arirang". Nominasi tersebut menambah catatan BTS dalam perjalanan mereka di ajang penghargaan yang diselenggarakan MTV.

BTS sebelumnya telah memenangkan kategori K-Pop Terbaik selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Pencapaian itu menjadikan BTS sebagai grup dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam kategori tersebut sepanjang sejarah VMAs.

Baca Juga: Cortis Umumkan Tur Dunia Perdana Put Your Phone Down

Sementara itu, Cortis juga sebelumnya telah mendapatkan nominasi dalam kategori Best New Artist atau Artis Pendatang Baru Terbaik dan K-Pop Terbaik. Tahun ini, grup tersebut kembali bersaing bersama sejumlah nama besar di industri musik.

Secara keseluruhan, delapan grup masuk dalam nominasi kategori Grup Terbaik pada VMAs 2026. Selain BTS, Cortis, Blackpink, dan Katseye, nominasi tersebut juga mencakup grup wanita asal Inggris, Flo.