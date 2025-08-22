BTS Hidupkan Kembali Momen Konser Lewat Movie Weeks

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira untuk ARMY! Film-film konser BTS akan hadir kembali di layar lebar melalui acara bertajuk “BTS MOVIE WEEKS” yang bakal diputar di lebih dari 2.000 bioskop di seluruh dunia.

Dilaporkan The Korea Times, Kamis (21/8), rangkaian film konser itu akan tayang di 65 negara dan wilayah dengan kualitas 4K Ultra HD dan surround sound 5.1 untuk memberikan pengalaman menonton yang imersif, seolah kembali ke tengah lautan ungu saat konser berlangsung.

BigHit Music selaku agensi BTS menyebutkan, proyek ini dihadirkan agar penggemar bisa “menghidupkan kembali perjalanan BTS” serta “berbagi emosi dan energi dari hari-hari itu.”

Beberapa film konser yang akan ditayangkan antara lain BTS 2016 Live ‘The Most Beautiful Moment in Life’ On Stage: Epilogue, yang menjadi konser pertama BTS di ikonik KSPO Dome Seoul, serta BTS 2017 Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final yang digelar setelah kemenangan grup di Billboard Music Awards.

Selain itu, ada pula BTS 2019 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London yang sukses menarik 120.000 penonton ke Stadion Wembley selama dua malam.

Tak ketinggalan, penayangan BTS 2021 Muster Sowoozoo, acara online perayaan ulang tahun kedelapan BTS yang digelar di masa pandemi.

Di Korea Selatan, pemutaran “BTS MOVIE WEEKS” dijadwalkan berlangsung mulai 23 September hingga 21 Oktober 2025.

Sementara untuk negara lain, jadwal tayang akan berbeda-beda dan bisa dicek langsung melalui situs resmi btsmovieweeks.com.