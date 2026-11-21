jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-Pop BTS berhasil memborong lima penghargaan dalam ajang MAMA Awards 2026 yang berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu, di Kyocera Dome Osaka, Jepang. Dari lima penghargaan tersebut, BTS membawa pulang dua trofi utama atau Daesang.

Pada malam kedua penghargaan, Sabtu, BTS dinobatkan sebagai pemenang kategori Album Terbaik Tahun Ini berkat album bertajuk Arirang.

Selain itu, lagu mereka, Swim, berhasil masuk dalam daftar 10 Lagu Terbaik. Pencapaian tersebut semakin memperkuat dominasi BTS dalam ajang penghargaan musik tersebut.

Sebelumnya, pada malam pembukaan, BTS telah mengamankan tiga penghargaan, yakni Artis Terbaik Tahun Ini, Grup Pria Terbaik, serta Top 10 Pilihan Penggemar Pria.

Dengan demikian, grup yang beranggotakan tujuh personel itu berhasil membawa pulang total lima trofi MAMA Awards 2026.

Meski tidak dapat menghadiri acara secara langsung karena tengah menjalani jadwal tur dunia, ketujuh anggota BTS tetap menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar melalui pesan video.

Suga mengaku bersyukur atas sambutan positif terhadap album terbaru mereka setelah sekian lama kembali berkarya sebagai grup.

"Kami sangat bersyukur bahwa album pertama kami sebagai grup setelah sekian lama telah menerima begitu banyak cinta," ujar Suga dalam pesan video tersebut.