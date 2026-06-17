BTS Tambah Jadwal Konser di Jakarta, Sebegini Harga Tiketnya

jpnn.com - Kabar gembira bagi ARMY, sebutan untuk penggemar BTS.

Pasalnya, iMe Indonesia selaku promotor konser BTS di Indonesa mengumumkan penambahan hari pada BTS World Tour in Jakarta.

Dengan begitu, grup band asal Korea Selatan itu bakal menggelar konsernya selama tiga hari di Jakarta, yakni 26, 27, dan 29 Desember 2026.

"Karena permintaan yang sangat tinggi, pertunjukan ke-3 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' DI JAKARTA telah ditambahkan. Pertunjukan yang baru ditambahkan, 29 Desember 2026," tulis iMe Indonesia melalui akun resminya di Instagram, dikutip Rabu (17/6).

Adapun tiket untuk hari ketiga konser BTS World Tour Arirang in Jakarta akan dijual pada Jumat (19/6) mulai pukul 12.00 WIB untuk pemegang membership ARMY.

Sementara itu untuk general sales, tiket konser hari ketiga akan dijual pada Sabtu (20/6) mulai pukul 12.00 WIB.

Sebagai informasi, Tiket BTS World Tour Arirang in Jakarta dibanderol dengan harga mulai Rp 1,8 juta hingga Rp 4,5 juta.

Berikut detailnya.