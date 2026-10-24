Bu Etik Fitriani Kaget Lihat Rumah Berantakan, Emas-Uang Raib, TD dan DYI Pelakunya
jpnn.com, PONOROGO - Pencurian terjadi di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Pelaku menggasak perhiasan dan uang tunai dari rumah Etik Fitriani.
Pelaku TD (33) dan DYI (23) mencuri perhiasan emas seberat 209,72 gram dan uang tunai Rp1 juta.
Polisi bergerak dan menangkap pelaku di rumahnya masing-masing.
"Korban mengetahui aksi pencurian tersebut setelah pulang dari pengajian dan mendapati kondisi rumahnya berantakan," kata Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, Jumat.
Sejumlah perhiasan emas dan uang tunai miliknya hilang dengan total kerugian diperkirakan lebih dari Rp367 juta.
Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku diduga berpura-pura berjualan sayur keliling untuk memantau lingkungan dan mencari rumah yang ditinggalkan penghuninya.
"Setelah memastikan rumah korban kosong, pelaku masuk dengan merusak pintu belakang menggunakan sabit milik korban," ujarnya.
Pencurian perhiasan emas dan uang tunai milik Etik Fitriani diperkirakan lebih dari Rp367 juta.
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