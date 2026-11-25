jpnn.com, TANGERANG - Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengapresiasi langkah Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul) membangun kampus di EduCity Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Harapannya, kampus ketiga perguruan tinggi swasta yang dikenal sebagai pelopor pendidikan bisnis itu bisa menjadi pusat pendidikan, inovasi, dan pengembangan kewirausahaan yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Intan menyampaikan harapannya tersebut saat memberikan kata sambutan pada Groundbreaking Ceremony Kampus ke-3 Universitas Prasetiya Mulya di EduCity PIK2, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Selasa (24/11/2026).

"Kami dari pemerintah daerah berharap kehadiran Kampus Ketiga Universitas Prasetiya Mulya ini bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan UMKM yang diinisiasi pihak kampus," ujar Wabup Intan.

Terlihat hadir pada acara itu, antara lain, Ketua Pembina Yayasan Prasetiya Mulya Franky Oesman Widjaja, penggagas pendidikan bisnis Universitas Pasetiya Mulia Jusuf Wanandi, Rektor Universitas Prasetiya Mulya Dr. Hassan Wirajuda, dan Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) Sugianto Kusuma.



Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah berpidato pada acara groundbreaking ceremony pembangunan kampus ketiga Universitas Prasetiya Mulya di EduCity, PIK2, Tangerang, Banten, pada Selasa (24/11/2026). Foto: PIK2

Wabup Intan dalam kesempatan itu juga menekankan posisi strategis perguruan tinggi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Selain menghasilkan lulusan berkualitas, tuturnya, institusi pendidikan juga berperan dalam pengembangan riset terapan dan transformasi sosial.