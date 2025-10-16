Bu Kepsek yang Tampar Murid Merokok di Sekolah Akan Tetap Menegakkan Disiplin

jpnn.com - Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten Dini Fitria dan murid kelas XII, Indra Lutfiana Putra (17) sudah saling bermaafan setelah proses mediasi yang difasilitasi Gubernur Banten Andra Soni.

Dini mengakui adanya kekhilafan saat menegur siswa tersebut yang kedapatan merokok di sekitar sekolah, dan menegaskan tidak ada niat untuk menyakiti muridnya.

"Tidak ada guru yang ingin mengenai muridnya. Hari itu terjadi begitu saja, refleks. Bagaimanapun, seorang guru kepada muridnya itu adalah bentuk kasih sayang," kata Dini seusai pertemuan dengan Gubernur Banten Andra Soni di Serang, Rabu (15/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Banten memediasi langsung antara Dini dan siswa kelas XII Indra Lutfiana Putra yang sebelumnya terlibat dalam insiden peneguran.

Hasilnya, keduanya saling memaafkan dan sepakat melanjutkan proses pendidikan dengan suasana yang kondusif.

"Alhamdulillah, kami sudah saling memaafkan. Keputusan Gubernur sangat tepat karena dengan kebijakan ini anak-anak sudah kembali ke sekolah. Dunia pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena kesalahpahaman," tuturnya.

Dini menjelaskan, sebagai kepala sekolah yang juga pendidik, dia merasa berkewajiban menegakkan disiplin di lingkungan sekolah.

Menurutnya, pelanggaran seperti merokok di sekitar sekolah tidak bisa dibiarkan agar tidak menjadi kebiasaan di kalangan siswa.